Свыше двухсот штрафов за нарушения лесного законодательства выписали в Подмосковье за сентябрь

В минувшем сентябре лесная охрана выписала 246 шарфов за нарушение лесного законодательства в Подмосковье, их общая сумма превысила 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

Зампред Правительства региона Георгий Филимонов уточнил, что чаще всего жители нарушали правила санитарной безопасности. В тройку самых распространенных также вошли нарушения правил пожарной безопасности и самовольное занятие лесных участков. В комитете напомнили, что за нарушение лесного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.