Свыше двухсот тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами в Подмосковье

С начала текущего года в Подмосковье в рамках существующих маршрутов Мострансавто запустили 42 экспресс-маршрута, которые следуют до метро и ж/д станций с минимальным количеством остановок. За это время ими воспользовались более 207 тысяч пассажиров, сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что экспресс-рейсы позволяют гражданам добраться до пункта назначения в час пик, сокращая время в пути до 35 минут. Такие маршруты формируются с учетом пассажиропотока и востребованности маршрутов, сейчас они курсируют в 31 городском округе. Отметим, что стоимость проезда на них может отличаться от стоимости на основном маршруте. Перечень экспресс-маршрутов доступен здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.