Свыше двухсот тысяч школьников Подмосковья стали участниками онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»
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Более 209 тысяч школьников Подмосковья приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая стартовала в середине сентября. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
В ведомстве отметили, что в связи с популярностью и высокой социальной значимостью олимпиады ее срок продлили до конца этой недели.
«Снижение аварийности ― одна из главных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Добиться ее выполнения можно, только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения», — говорится в сообщении министерства.
Отметим, что мероприятие организовали Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты». Поддержку оказало российское Минпросвещения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.