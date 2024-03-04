Свыше миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю

Так, парк «Пехорка» в Балашихе с 26 февраля по 3 марта посетили сорок две тысячи человек, парк имени Толстого в Химках — тридцать восемь тысяч человек, Центральный парк в Пушкино — тридцать семь тысяч человек, парк «Фабричный» в Истре — двадцать восемь тысяч человек и парк Мира в Мытищах — двадцать четыре тысячи человек.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, на территории парков и лесопарков региона функционирует свыше пятидесяти лыжных трасс, более тридцати катков с искусственным льдом, свыше сорока горок и восемь губернаторских каруселей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области планируют создать единый стандарт домов культуры.