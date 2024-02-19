Свыше миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю

За неделю парки Подмосковья посетили 1,1 миллиона человек, это на 204 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самыми посещаемыми с 12 по 18 февраля стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, парк «Фабричный» в Истре, парк Мира в Мытищах и парк имени Лазутиной в Одинцово.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, в подмосковных парках функционирует свыше пятидесяти лыжных трасс, более тридцати катков с искусственным льдом и более сорока возводимых горок.

«В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность развития парков в Московской области.