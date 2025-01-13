Свыше миллиона человек стали пассажирами поездов ГЖД в новогодние каникулы

В ходе новогодних каникул с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года Горьковская железная дорога перевезла свыше миллиона пассажиров. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Горьковскую железную дорогу.

Уточняется, что также пригородными поездами воспользовались около 700 тыс. человек, что на 7% больше, чем в тот же период минувшего года. Примерно 370 тыс. пассажиров было перевезено на дальние расстояния, что на 2,1% больше, чем в 2024 году.

Отмечается, что наиболее популярными маршрутами на ГЖД стали поезда между Москвой и Нижним Новгородом, Казанью, Кировом. Кроме того, были востребованы поездки из Нижнего Новгорода в северную столицу.

В целом за весь предыдущий год с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправилось примерно 40 млн пассажиров, что почти на 4% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Новокузнецке принял рекордное число пассажиров в прошлом году.