Свыше миллиона услуг получили жители Подмосковья в цифровых МФЦ с начала года

Жители Подмосковья с начала этого года обратились в цифровые МФЦ почти 1,1 миллиона раз. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, ИТ и связи.

Самыми популярными услугами являются выдача социальной карты, получение выписки из домовой книги и предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В ведомстве напомнили, что в смарт-центрах открыт бесплатный доступ к федеральному и региональному порталам госуслуг. В цифровых зонах можно оформить различные онлайн-услуги, узнать статус заявления или пройти регистрацию в ЕСИА. Если возникнут сложности, то на помощь придет консультант.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала этого года жители Московской области обратились в МФЦ почти семь миллионов раз.