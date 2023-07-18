Свыше одиннадцати миллионов туристов посетили Подмосковье за полгода

За первую половину текущего года Подмосковье посетили 11,1 миллиона туристов, это на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, передает областной Минкульттуризм.

«Московская область привлекает туристов большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И мы видим, что наша работа дает результат», — отметила Каклюгина.

В число самых популярных округов вошли Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово. Глава министерства Василий Кузнецов отметил, что такого результата удалось достичь благодаря работе по нескольким направлениям. Например, более чем на 26% в этом году выросла посещаемость благодаря разработке культурно-развлекательной программы для посетителей, отметил министр. В частности, в регионе появился проект «Город танцует в парках».

«Его очень хорошо приняли жители и гости Подмосковья. Также продолжаем работу и над туристическим предложением для гостей региона, обращая внимание и на разнообразие, и на качество и, что очень важно, на доступность», — добавил Кузнецов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.