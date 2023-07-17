Свыше одиннадцати тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье

С начала старта речной навигации в Подмосковье водными маршрутами воспользовались более 11 тысяч пассажиров, сообщили в областном Минтрансе. Они проходят в Коломне, Серпухове и Лыткарине.

В сообщении ведомства уточнили, что наибольший поток пассажиров зафиксирован в Лыткарине, эти маршрутом воспользовались более 3,5 тысячи человек. Маршруты в Серпухове и Коломне собрали порядка 2 тысяч и более 800 пассажиров соответственно. В министерстве добавили, что оплатить проезд на маршрутах можно с помощью наличных средств, а также банковскими картами и транспортными картами «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.