Свыше одиннадцати тысяч жителей проголосовали за строительство тротуаров на региональных дорогах Подмосковья
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Более 11 тысяч человек проголосовали за строительство тротуаров на региональных дорогах Подмосковья в 2024 году, голосование стартовало в начале месяца на портале «Добродел», сообщили в областном Минтрансе. Отдать свой голос можно здесь.
«Самыми активными участниками стали жители Орехово-Зуева — 1094 голос, Раменского — 1087, Солнечногорска — 830, Коломны — 823 и Ступино — 646. По итогам голосования тротуары, получившие наибольшую поддержку от жителей области, будут включены в программу строительства на 2024 год», — отметил зампред Правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.
В ведомстве уточнили, что голосование продлится до конца месяца. Проголосовать могут все желающие. Жители смогут предложить только одну дорогу для строительства тротуара, для этого нужно выбрать ее на интерактивной карте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.