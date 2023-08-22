Свыше пяти миллионов поездок на арендованных самокатах совершили жители и гости Подмосковья в этом сезоне

Более пяти миллионов поездок на арендованных самокатах совершили жители и гости Подмосковья с начала сезона кикшеринга. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Сейчас в регионе к аренде доступно около двадцати восьми тысяч средств индивидуальной мобильности (СИМ), уточнили в ведомстве. Также оборудованы более 8,2 тысячи виртуальных парковок. На один самокат в среднем приходится около семи-восьми поездок.

Чаще всего жители и гости Подмосковья использовали СИМ в июне. Они брали самокаты в аренду для сокращения пеших маршрутов. Больше всего поездок — порядка двух миллионов — зафиксировали в трех городских округах: Красногорске, Люберцах и Мытищах.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что электросамокаты имеют ряд преимуществ перед другими видами транспорта, в частности, они экологичны и удобны в использовании. При этом в ведомстве призвали граждан помнить о безопасности и обязательно соблюдать ПДД.

Напомним, сезон кикшеринга открылся в Московской области в начале апреля.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент России Владимир Путин провели рабочую встречу, в ходе которой глава Московской области отметил важность федеральной поддержки в развитии транспорта в регионе.