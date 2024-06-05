Свыше пяти тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Более пяти тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего нарушителей правил стоянки и остановки зафиксировали в Ленинском округе, Красногорске и в Мытищах, уточнили в ведомстве.

В областном Минтрансе напомнили, что узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно через приложение «112 МО», по номеру 112 или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

Автомобилистов призвали уважать друг друга и не оставлять машины в неположенных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что строительство Мытищинской хорды будет завершено в текущем году.