Свыше пяти тысяч дефектов в содержании малых архитектурных форм устранили в Подмосковье

Ответственные организации в Подмосковье устранили более 5,2 тысячи дефектов в содержании малых архитектурных форм, которые выявили сотрудники областного ГУСТ, сообщили в ведомстве.

«Летом жители предпочитают проводить досуг на открытом воздухе, поэтому коммунальным службам следует тщательнее следить за содержанием объектов благоустройства, чтобы территории оставались опрятными, а времяпрепровождение — комфортным», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, устранить замечания полностью удалось в Лотошино, Одинцово, Электрогорске, Жуковском и Серебряных Прудах. Аипова добавила, что большинство замечаний касались покраски элементов малых архитектурных форм. В ведомстве также призвали местных жителей бережнее относиться к объектам благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.