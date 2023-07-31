Свыше пяти тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках за лето
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Более пяти тысяч жителей Московской области прошли медицинские обследования в рамках акции «Проверь здоровье в парке» с начала лета, сообщили в областном Минздраве. В минувшие выходные сделать этом можно было в 21 парке.
«Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. С начала лета жители Подмосковья могут проверить здоровье в парке — то есть, не посещая поликлинику», — отметила Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.
В министерстве уточнили, что с результатами обследования граждане могут ознакомиться в личном кабинете на региональном портале «Госуслуг».
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