Свыше пятидесяти бюджетных соцобъектов в Московской области находятся на этапе проектирования

В Московской области на этапе проектирования находятся более 50 социальных объектов, их возведут в рамках региональный госпрограммы. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В ведомстве уточнили, что речь идет о школах, детских садах, объектах здравоохранения, культуры и спорта. Так, например, в Щелково ведется разработка проектной документации по возведению детского сада на улице Неделина на 240 мест, в Котельниках в микрорайоне Опытное поле — проектирование воспитательно-образовательного комплекса и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».