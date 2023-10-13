Свыше пятидесяти тысяч детей, родившихся в Подмосковье, прошли расширенный неонатальный скрининг
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала этого года в Подмосковье новорожденным начали проводить исследования в рамках неонатального скрининга по расширенному перечню, чтобы обнаружить генетические заболевания на ранней стадии. За этот период в регионе обследовали более 53 тысяч детей, сообщили в областном Минздраве.
«До начала этого года неонатальный скрининг включал 5 генетических заболеваний, а теперь он состоит из 36. Важно, что обследование позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и своевременно начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами, особенно необходимое в первый год жизни», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
В ведомстве уточнили, что расширенный неонатальный скрининг проводят путем забора крови из пятки новорожденного. Если врачи выявляют отклонения от нормы, с родителями связываются для разъяснения их дальнейших действий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.