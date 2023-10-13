Свыше пятидесяти тысяч детей, родившихся в Подмосковье, прошли расширенный неонатальный скрининг

С начала этого года в Подмосковье новорожденным начали проводить исследования в рамках неонатального скрининга по расширенному перечню, чтобы обнаружить генетические заболевания на ранней стадии. За этот период в регионе обследовали более 53 тысяч детей, сообщили в областном Минздраве.