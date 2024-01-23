Свыше пятидесяти тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье в прошлом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В прошлом году кровь и ее компоненты в Подмосковье сдали около 56 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ведомстве подчеркнули, что регион на 100% обеспечены донорской кровью и ее компонентами, почти все донации проходят на безвозмездной основе. Отметим, что головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.