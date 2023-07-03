Свыше пятидесяти устаревших рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов заменили в Подмосковье

В Подмосковье в рамках трехлетней программы по замене аналоговой тяжелой техники на современную, цифровую установили уже 55 единиц оборудования, включая рентген-аппараты, флюорографы, маммографы. Об этом сообщила Первый зампред Правительства области Светлана Стригункова, передает региональный Минздрав.

«А всего до конца 2024 года планируем заменить 224 таких аппарата», — добавила Стригункова.

Так, в Коломенской областной больнице ввели в работу новые цифровые рентген-аппарат и маммограф российского производства. Они установлены в поликлинике № 3 на ул. Фурманова.

«У современного цифрового оборудования гораздо ниже лучевая нагрузка на пациента: на новом аппарате можно сделать 3-4 снимка, чтобы лучевая нагрузка была сопоставима с той, которая была на аппаратах предыдущего поколения. Новые аппараты снабжены высокоразрешающими экранами, что значительно повышает качество цифрового изображения», — добавил заведующий Центром лучевой диагностики больницы Роман Алексеенко.

Отметим, что диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение». Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.