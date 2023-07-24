Свыше пятисот человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья за минувшие выходные

Свое здоровье в парках в рамках выездной акции за минувшие выходные проверили 517 жителей Подмосковья, сообщили в областном Минздраве. Акция проходила в 24 городских парках.

«Акция «Проверь здоровье в парке» продолжается. Это удобный формат — желающему получить консультацию врача и пройти диагностику не надо идти в поликлинику», — рассказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

По ее словам, всего за это лето свое здоровье в парках проверили уже более 4,4 тысячи желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что пришло время для трансформации стоматологической службы.