Свыше пятисот жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю

За минувшую неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселили более 540 человек, они получили новые квартиры или компенсации. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 541 человек, жителям 17 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», — говорится в сообщении.

В общей сложности было расселено 222 аварийных жилых помещения площадью более 9,7 тысячи квадратных метров. Отметим, что работы проходят в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.