Свыше пятнадцати тысяч специалистов убирают территории Московской области после снегопада

Более 15,2 тысячи специалистов коммунальных служб и 1,3 тысячи единиц техники задействованы в уборке территорий Подмосковья после снегопада. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В первую очередь уборку проводят на основных пешеходных дорожках и тротуарах, также специалисты выполняют противогололедную обработку. Координация работы сотрудников коммунальных служб и техники будет осуществлена на протяжении всей недели, подчеркнули в ведомстве.

«Сегодня 100% выход обеспечили 32 муниципалитета, в числе которых: Богородский, Воскресенск, Жуковский, Лобня, Орехово-Зуево, Раменский, Серпухов, Чехов, Шатура. Напротив, Можайский, Долгопрудный, Клин и Сергиево-Посадский округа выпустили на линии менее 70% «помощников», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.