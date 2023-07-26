Свыше пятнадцати тысяч тонн минеральных удобрений для осенних полевых работ закупили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Московской области осуществили закупку более 15 тысяч тонн минеральных удобрений, которые будут использовать для полевых работ осенью, тем самым обеспеченность удобрениями в регионе составляет 124%. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Для осенних полевых работ приобретено 15,2 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе законтрактовано 6,2 тысячи тонн», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В министерстве уточнили, что закупка удобрений происходит наиболее активно в шести округах — Сергиево-Посадском, Раменском, Клину, Ступино, Зарайске и Шатуре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.