Свыше пятнадцати тысяч жителей Подмосковья подали заявки на бесплатное обучение новой профессии

В этом году уже свыше 15 тысяч жителей Подмосковья прошли переобучение по образовательным программам, чтобы повысить свою квалификацию и стать более востребованным специалистом, рассказала глава областного Минсоцразвития Людмила Болатаева. Это возможно благодаря нацпроекту «Демография».

В Министерстве социального развития региона при этом уточнили, что воспользоваться услугой могут пенсионеры старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста, мамы в декрете, молодые люди в возрасте до 35 лет, безработные и другие отдельные категории граждан. Самыми востребованными направлениями по переобучению являются кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование. Условия участия и перечень образовательных программ можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.