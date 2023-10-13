Свыше полумиллиона школьников Подмосковья приняли участие в первом в новом сезоне «Уроке цифры»

В Подмосковье состоялся первый в новом сезоне «Урок цифры». Участие в нем приняли свыше 528 тысяч школьников и семнадцать тысяч педагогов, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Ее слова приводит пресс-служба регионального министерства образования.

На тематическом уроке школьники с первого по одиннадцатый классы узнали о применении технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики, и о том, как они помогают развивать ряд областей, в том числе промышленность, строительство, здравоохранение и сельское хозяйство.

Подмосковье поддерживает ежегодную всероссийскую акцию «Урок цифры» уже на протяжении пяти лет. За это время свои знания в сфере информационных технологий расширили сотни тысяч учащихся региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе в два раза увеличили выпуск оптики и компьютеров.