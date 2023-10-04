Свыше полумиллиона туристов посетили подмосковный Солнечногорск в этом году

Порядка шестисот тысяч туристов посетили городской округ Солнечногорск в Подмосковье с начала этого года.

Самыми популярными местами притяжения гостей стали усадьба Шахматово, музейно-выставочный центр «Путевой дворец» и набережная озера Сенеж, которая входит в число лучших пространств для отдыха в регине, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметил глава округа Константин Михальков, в Солнечногорске представлен большой выбор вариантов отдыха. Кроме того, в рамках губернаторских проектов «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье» проходит множество масштабных мероприятий для взрослых и детей.

«Наш муниципалитет продолжает пользоваться популярностью среди туристов. <…> мы развиваем инфраструктуру, и такая работа дает результат», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летом Подмосковье посетили около восьми миллионов туристов.