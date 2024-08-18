Свыше полутора тысяч протоколов составили в Рязани за парковку на газонах с начала года

С января более полутора тысяч нарушителей в Рязани были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму свыше 1,6 млн рублей за заезд автомобилей на газоны и участки с зелеными насаждениями. Об этом сообщило 7info со ссылкой на городскую администрацию.

Подчеркивается, что на придомовых территориях запрещены заезд, остановка и парковка автомашин на тротуарах, детских и спортплощадках и прочих местах.

Ранее сообщалось, что более 300 случаев парковки на газонах выявили в Московской области с начала месяца.