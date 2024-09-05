Свыше семи миллионов «квадратов» жилья ввели в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала текущего года ввели в эксплуатацию 7,2 миллиона квадратных метров жилья: 1,2 миллиона «квадратов» пришлось на МКД, еще шесть миллионов — на объекты ИЖС, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Подмосковные показатели по вводу жилья являются самыми высокими в стране и составляют десять процентов от общих данных по российским регионам.

Больше всего «квадратов» в Подмосковье введено в Ленинском округе — свыше 300 тысяч квадратных метров, в Балашихе — 147 тысяч, в Щелково — 127 тысяч.

В ведомстве напомнили, что строительство жилых кварталов в регионе ведется в рамках комплексного развития территорий. При планировке территорий особое внимание уделяется инфраструктуре, в том числе детсадам, школам, поликлиникам и паркам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что шесть подмосковных городов победили во всероссийском конкурсе благоустройства.