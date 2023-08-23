Свыше семи тысяч дефектов покрытия отремонтировали в Московской области за неделю

Дорожные службы Подмосковья за минувшую неделю устранили более 7,2 тысячи дефектов покрытия на проезжей части. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что ямы ликвидировали как на муниципальной, так и на региональной сети. Наибольший объем работ на муниципальных дорогах выполнили в Щелкове, Коломне, Мытищах, Пушкино и Ленинском округе. Отметим, что все работы дорожников контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья.