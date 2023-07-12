Свыше семи тысяч жителей Подмосковья обучаются в Университете приемных родителей

Каждый год образовательные программы Университета приемных родителей проходят более семи тысяч жителей Подмосковья, сообщили в областном Минсоцразвития.

«В регионе реализуются проекты для людей, которые хотят взять в свою семью приемного ребенка. Одна из таких программ — Университет приемных родителей. Для нас важно, что в регионе растет число тех, кто готов помочь детям обрести семью», — сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в Подмосковье воспитанием детей-сирот занимаются более 16 тысяч семей. В министерстве добавили, что занятия в университете проводятся каждый месяц. С родителями занимаются психологи, педагоги, юристы, медицинские работники. Вебинары можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.