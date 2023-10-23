Свыше семи тысяч жителей Подмосковья посетили лесопарк «Лесная опушка» в день открытия

Почти 7,5 тысячи человек посетили лесопарк «Лесная опушка» в поселке Октябрьский городского округа Люберцы в день его открытия, который состоялся в минувшую субботу, сообщили в областном Минкульттуризме. Данная территория стала частью Томилинского лесопарка.

В этот день для посетителей были доступны три тематические локации: центральная, активная и спортивная. Там для них провели концертную программу, экологический фестиваль, творческие мастер-классы, забеги, велозаезд. Кроме того, их угостили горячим чаем, пирогами и сладостями. Отметим, что мероприятие прошло при поддержке Минкульттуризма Подмосковья и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».