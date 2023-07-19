Свыше семидесяти новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

Более 70 светофоров установили на дорогах Подмосковья, чтобы обеспечить безопасность движения, сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что адресный перечень для установки новых объектов на региональных дорогах сформировали на основании показателей трафика и аварийности. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«В этом году мы продолжаем устанавливать новые светофорные объекты на региональной дорожной сети, чтобы упорядочить движение транспорта и повысить безопасность движения. <…> Всего в этом году планируем обустроить около 200 новых светофорных объектов», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

В семи округах региона установили светофоры Т-1, в ряде других округов, включая Солнечногорск, Балашиху, Коломну и другие, установили светофоры типа Т-7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.