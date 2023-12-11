Свыше семидесяти социальных объектов построят в Подмосковье в следующем году

С начала года в регионе возвели уже свыше пятидесяти таких зданий, в 2024-м запланировано строительство семидесяти двух объектов. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«В 2023-м году мы должны были построить пятьдесят семь объектов. Пятьдесят построили, остальные — сдадим до конца года. В следующем году у нас в планах семьдесят два объекта. Традиционно большую часть составляют объекты образования», — отметил Владимир Локетв.

В частности, в будущем году в регионе возведут двадцать пять школ, двадцать две из которых откроют к 1 сентября. Также построят одиннадцать детских садов более чем на три тысячи мест.

«Стоит отметить, что в 2024-м будет создано на десять тысяч больше ученических мест, чем в 2023-м», — уточнил министр.

Новые школы появятся в том числе в Котельниках, Лобне, Красногорске и Солнечногорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье разрабатывают дополнительные меры поддержки многодетных семей.