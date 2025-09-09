Свыше шести тысяч дополнительных выходных родителям оплатили в Рязанской области

Социальная поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью, включает в себя не только финансовые выплаты, но и важные трудовые льготы. Одной из ключевых мер являются дополнительные оплачиваемые выходные дни, которые позволяют родителям уделять больше времени уходу и заботе. По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, только с начала 2025 года уже было компенсировано более 6,4 тыс. таких дней, что свидетельствует о востребованности этой меры. Об этом сообщает издание 7info.

Право на эти выходные имеют родители, опекуны и попечители, официально трудоустроенные по трудовому договору. Законодательство предусматривает предоставление до четырех оплачиваемых дней ежемесячно, что в сумме составляет до 48 дней в год. Важно отметить, что данная норма является фиксированной и не увеличивается, даже если в семье воспитывается несколько детей с инвалидностью.

Гибкость использования этого ресурса является его значительным преимуществом. Работники могут использовать дни частями, беря до четырех дней каждый месяц, либо накапливать их для более длительного непрерывного отпуска, который не может превышать 24 дней подряд. Если в семье работают оба родителя, они имеют право распределять эти дни между собой в любом удобном соотношении, что позволяет выстроить график с учетом занятости каждого.

Эта мера поддержки имеет определенные последствия для улучшения качества жизни таких семей. Она позволяет снизить эмоциональное и физическое напряжение родителей, обеспечивая возможность для решения медицинских и реабилитационных вопросов без потери заработной платы. Для работодателей это формирует практику социально ответственного бизнеса и способствует сохранению ценных кадров.

Таким образом, дополнительные выходные дни представляют собой хорошо продуманный инструмент социальной политики, который сочетает в себе финансовую поддержку и гибкость использования. Он не только помогает семьям справляться с ежедневными проблемами, но и способствует их большей интеграции в общество и трудовую деятельность, обеспечивая баланс между профессиональными обязанностями и заботой о ребенке.

