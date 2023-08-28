Свыше шести тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья за неделю

Свыше 6,6 тысячи дефектов покрытия на проезжей части устранили дорожные службы Подмосковья за минувшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Так, на муниципальной сети отремонтировали более 3,4 тысячи ям. Больше всего дефектов устранили в Люберцах, Мытищах, Серпухове и Электростали. На региональной сети отремонтировали свыше 3,1 тысячи ям, в том числе в Королеве, Шатуре, Егорьевске, Пушкино и Лобне.

Ранее губернатор Андрей Воробье рассказал о важности федеральной поддержки в развитии транспорта в Московской области.