Свыше шести тысяч нарушений атрибутики такси выявили в Подмосковье с помощью нейросети

Нейросеть помогла выявить в Подмосковье более шести тысяч автомобилей такси, которые не соответствовали региональном стандарту, с начала года. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что водителям этих машин выписали предостережения, материалы также направили перевозчикам для устранения нарушений.

Каждый день искусственный интеллект обрабатывает около 2,5 миллиона автомобильного трафика и распознает машины в потоке. Сейчас в Московской области установлено более двух тысяч камер автоматизированной системы «Такси-контроль». Нейросеть проверяет автомобили на соответствие цвета кузова, наличие желтых светоотражающих полос посередине и темно-серых полос внизу, а также цветографической схемы легкового такси и оранжевого фонаря на крыше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.