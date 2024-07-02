Свыше шести тысяч случаев незаконной торговли устранили в Подмосковье в этом году благодаря ИИ

Свыше 6,3 тысячи случаев несанкционированной уличной торговли устранили в Подмосковье с начала года благодаря нейросети, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве напомнили, что в мониторинге задействованы более 6,6 тысячи камер «Безопасного региона». Они захватывают самые людные территории, где чаще всего образуются незаконные места продажи.

Как указал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, торговля без правильно оформленных документов создает условия недобросовестной конкуренции для законопослушных предпринимателей.

«Более того, в таких местах зачастую отсутствует контроль за соблюдением прав потребителей, а также качеством продукции», — отметил глава областного Минсельхозпрода.

Для того, чтобы узаконить нестационарный торговый объект, нужно подать соответствующую заявку на регпортале.

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