Свыше шестидесяти неработающих линий освещения восстановили в Московской области

На федеральных, региональных и муниципальных дорогах 20 округов Московской области восстановили наружное освещение, сообщили в областном Минтрансе. В работах приняли участие Госавтоинспекция региона, балансодержатели дорог и сетевые организации.

«Для снижения аварийности в темное время суток в комплекс работ входит в том числе и контроль за существующими линиями освещения — на данный момент восстановлена работа более 60 неработающих линий», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, работы затронули 30 линий на региональных дорогах, 24 линии на муниципальных и семь — на федеральных трассах. В ведомстве добавили, что в регионе также построили 14 километров новых линий освещения, чтобы повысить безопасность участников дорожного движения. Работы проходили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.