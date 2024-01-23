Свыше шестидесяти сертификатов выдали переселенцам из аварийного жилья в Шатуре

В подмосковной Шатуре собственникам аварийного жилья выдали более 60 сертификатов, которые позволят им быстро решить жилищный вопрос, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Я уверен, жители оценят плюсы сертификата. И в первую очередь это свобода выбора — ты не привязан к месту или объекту, можешь переехать в другой микрорайон или округ. Можешь вложиться в строительство дома или в ипотеку, взять бо́льшую по площади квартиру», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, жителям компенсируют 130 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилья, в результате сумма составляет не менее 4,2 миллиона рублей. Отметим, что от сертификата можно отказаться, тогда для жильцов построят дом или приобретут квартиру на вторичном рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.