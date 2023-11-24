Свыше шестидесяти устаревших рентген-аппаратов заменили в медучреждениях Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала действия программы по замене аналоговой тяжелой техники на цифровую в прошлом году в медучреждениях Московской области обновили уже 61 рентгеновский аппарат. Об этом сообщили в областном Минздраве.
«Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. Поэтому мы продолжаем заменять устаревшую тяжелую технику на современную», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
Недавно новую технику установили в терапевтическом корпусе № 3 Электростальской больницы. Рентген-аппарат будут применять для проведения диагностики пациентам стационара. Главврач больницы Елена Тихонова отметила, что это позволит получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования. Отметим, что медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.