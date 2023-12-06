Свыше шестисот единиц коммунальной техники передали в собственность округов Подмосковья с начала года
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала этого Минимущество Подмосковья обеспечило передачу в собственность 40 округов более 600 единиц коммунальной спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Парк спецтехники коммунальных служб в городских округах Подмосковья пополняется из года в год. Без нее невозможно следить за чистой и порядком, особенно в зимний период», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
По словам министра, новые машины позволят улучшить работу коммунальной сферы муниципальных образований. Округам, в частности, передали тракторы, полуприцепы-цистерны, универсальные погрузчики, автомобили GAZelle next и не только.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».