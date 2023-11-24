Свыше шестисот вылетов выполнили вертолеты санавиации в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала этого года вертолеты санитарной авиации в Подмосковье совершили 643 вылета, чтобы осуществить транспортировку пострадавших в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной эвакуации пациентов, сообщили в областном Минздраве. Это на 31 вылет больше, чем в 2022 году.
«Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения», — уточнила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
В министерстве отметили, что в авиамедицинские бригады входят врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи высокой квалификации. Чаще всего пациентов доставляют в больницы Красногорска, Подольска, Химок и Ногинска — в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в областной центр охраны материнства и детства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.