Свыше шестисот вылетов выполнили вертолеты санавиации в Подмосковье с начала года

С начала этого года вертолеты санитарной авиации в Подмосковье совершили 643 вылета, чтобы осуществить транспортировку пострадавших в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной эвакуации пациентов, сообщили в областном Минздраве. Это на 31 вылет больше, чем в 2022 году.