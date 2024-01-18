Свыше шестисот жителей срубили новогодние ели в лесных питомниках Подмосковья

Более 600 жителей срубили ель в питомниках Подмосковья в рамках акции «Ель домой — всей семьей», которая проводилась в регионе накануне Нового года уже в пятый раз. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«Благодаря ей жители получили возможность самостоятельно выбрать понравившееся хвойное дерево и на совершенно законных основаниях его срубить», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

По его словам, легально срубить новогоднее дерево в этом году можно было в двух лесных питомниках ГАУ МО «Центрлесхоз» — Дмитровском и Сергиево-Посадском. В общей сложности лесные питомники региона в канун Нового года посетили порядка двух тысяч граждан, которые могли срубить ели самостоятельно или попросить об этом работников питомника. Чаще всего жители выбирали ели от 1 до 1,5 метра, спросом также пользовались миниатюрные деревья до 1 метра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.