Свыше сорока «фантомных» площадок с пищевой продукцией выявили в Московской области с начала года
Фото: [Unsplash]
С начала этого года Госветслужба Московской области выявила и заблокировала 42 несуществующие площадки, на которых мошенники пытались ввести в оборот фальсифицированную продукцию. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Благодаря этому к продаже не допустили 172 тонны пищевой продукции: около 160 тонн сливочного масла и сыра и более 12 тонн мяса и мясопродуктов», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В ведомстве уточнили, что уполномоченные лица данных предприятий были заблокированы в информационной системе «Меркурий». Площадки располагались в Луховицах, Мытищах, Балашихе, Химках и других округах. Отметим, что работу по выявлению «фантомных» площадок регулярно проводят совместно с Россельхознадзором.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.