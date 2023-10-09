Свыше сорока ярмарок провели в Московской области за выходные

В минувшие выходные в 25 городских округах Московской области провели 44 ярмарки. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«В основном они были тематическими — посвящены Дню работника сельского хозяйства и Дню учителя. Наибольшее количество прошло в Щелково, Луховицах, Пушкинском и Одинцовском городских округах», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Посетители ярмарок могли приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, кондитерские изделия и другие товары местных производителей. В ведомстве напомнили, что в этом месяце в регионе проведут порядка 200 ярмарок, с их списком можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.