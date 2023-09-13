Свыше сорока километров высокоинтенсивных трасс отремонтировали в Московской области

«Качество покрытия на высокоинтенсивных шоссе важно для безопасного и комфортного движения, так как они являются выездами на федеральные трассы, а также связывают населенные пункты. Поэтому мы поддерживаем наши вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии», — отметил зампред правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, дорожники применяли и новые асфальтобетонные смеси. Работы прошли в 10 округах. В частности, в Чехове покрытие обновили на Старосимферопольском шоссе, в Орехово-Зуеве и Егорьевске — на Егорьевском шоссе, в Солнечногорске — на участке Пятницкого шоссе и так далее. До конца текущего ремонтного сезона планируют обновить покрытие на Можайском шоссе в Можайске и Носовихинском шоссе в Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».