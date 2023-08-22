Свыше сорока самовольных занятий лесных участков выявили в Подмосковье в августе

В Подмосковье с начала этого месяца в ходе регулярного патрулирования лесов выявили 41 случай самовольного занятия лесных участков. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«Было составлено 63 протокола об административных правонарушениях, в том числе по ранее выявленным. Больше всего незаконно занятых лесных участков было выявлено в Волоколамском (16), Подольском (8), Бородинском и Наро-Фоминском (по 4 в каждом) лесничествах», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Зампред добавил, что с начала текущего года в Московской области зафиксировали более 760 подобных нарушений, по которым в общей сложности составили 556 протоколов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья.