Свыше сорока тысяч предпринимателей и самозанятых Подмосковья воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес» за год
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Более 44 тысяч предпринимателей и самозанятых Подмосковья воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в 2023 году, их реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные Министерства экономического развития России.
«Актуальной темой обращений остаются меры поддержки бизнеса в регионе. К числу наиболее востребованных сервисов относятся комплексная услуга по созданию бизнеса «под ключ» и предоставление информации о мерах финансовой помощи, требуемом пакете документов и механизмах подачи заявки», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В ведомстве уточнили, что предприниматели Московской области могут ознакомиться с мерами поддержки на Инвестиционном портале региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.