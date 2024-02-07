Свыше сорока тысяч предпринимателей и самозанятых Подмосковья воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес» за год

Более 44 тысяч предпринимателей и самозанятых Подмосковья воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в 2023 году, их реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные Министерства экономического развития России.