Свыше сорока зданий получили разрешения на возведение в Подмосковье

Еще 10 таунхаусов, один многоквартирный дом и 34 нежилых объекта получили разрешения на возведение в Подмосковье, сообщили в региональном Минжилполитики.

В сообщении ведомства уточнили, что все таунхаусы появятся в составе жилого комплекса «Премьер Новорижский» в Истре. Жилой дом возведут в Балашихе. В министерстве также перечислили некоторые нежилые объекты. Среди них — школы в Солнечногорске и Подольске, пристройка к школе в Ступине, здание академии гольфа в Одинцове, паркинг в Домодедове, склад в Сергиево-Посадском округе и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.