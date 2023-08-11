Свыше ста дорог, которые выбрали жители, отремонтировали в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья провели ремонт 120 дорог, которые выбрали жителями в ходе голосования на портале «Добродел». При этом покрытие на 30 из них обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в областном Минтрансе.

«Ежегодно формируем программу ремонта с учетом мнения жителей региона, что позволяет обеспечить комфортный проезд к частному сектору, домам и участкам в небольших населенных пунктах, а также между деревнями и селами», — отметил зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

По его словам, всего было заменено более 260 километров покрытия. Работы на шести участках региональных дорог еще продолжаются. Отметим, что всего в этом году планируют сделать ремонт на 400 дорогах по выбору жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.