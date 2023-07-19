Свыше ста фактов самовольного занятия лесных участков выявили в Подмосковье с начала лета

В Подмосковье с начала лета в рамках регулярных патрулирований лесов выявили 129 фактов самовольного занятия лесных участков, сообщили в областном Комлесхозе.

«На данный момент на 117 нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, по 12 — проводятся дополнительные расследования», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, лидерами по числу выявленных незаконно занятых лесных участков стали Волоколамское, Наро-Фоминское и Дмитровское лесничества. Всего с начала текущего года выявили более 630 нарушений, по 439 из которых составили протоколы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.